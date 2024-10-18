«Барселона» перевела €1 млн мошеннику, который выдал себя за агента

«Барселона» перевела один миллион евро мошеннику, который выдал себя за Пини Захави — агента польского нападающего Роберта Левандовского, сообщает Cadena Cer.

По информации издания, инцидент произошел летом 2022 года, когда клуб вел переговоры о подписании контракта с форвардом. В конце июля с несколькими представителями руководства «сине‑гранатовых» связались по электронной почте якобы от лица Захави. В письме их просили перевести деньги на банковский счет на Кипре.

Отмечается, что служба безопасности банка заблокировала перевод, так как по счету не было предыдущих операций и не было представлено ни одного документа, обосновывающего платеж. Человек, назвавшийся Захави, неоднократно связывался с банком, требуя перевести деньги, однако получал отказ.

«Барселона» объявила, что стала жертвой попытки мошенничества, но деньги не дошли до предполагаемого преступника.