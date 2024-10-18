Гендиректор РУСАДА рассказала о приезде допинг-офицеров на тренировку сборной России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала о приезде допинг-офицеров агентства на открытую тренировку сборной России по футболу, подчеркнув, что это ни в коем случае не повлияло на само мероприятие.

«Та информация, которая была в прессе, не соответствует действительности. Из-за приезда РУСАДА никоим образом не отложили и не отменяли тренировку. РУСАДА в таких ситуациях всегда дожидается конца тренировки, и только потом проводит процедуры допинг-контроля. Руководство РФС не звонило и не возмущалось, у нас очень конструктивный диалог», — рассказала Логинова на форуме «Россия – спортивная держава» ODDS.ru.

Открытая тренировка национальной сборной состоялась 10 октября в Москве. Это мероприятие стало главным на октябрьском сборе главной команды страны, так как Российский футбольный союз (РФС) не смог подобрать соперника для товарищеского матча.