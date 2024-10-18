Аршавин назвал лучшего российского игрока за границей

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским игроком, выступающим за границей.

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«Не знаю, кто самый яркий, но лучший российский футболист, играющий за границей, — Головин», — приводит слова Аршавина «РИА Новости Спорт».

28-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин с июля 2018 года выступает за команду французской Лиги 1 «Монако». В составе монегасков Головин сыграл 210 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 30 млн. Также за границей выступают полузащитник Далер Кузяев, нападающий Фёдор Чалов, вратарь Матвей Сафонов и другие футболисты.