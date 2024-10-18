Полузащитник «Спартака»: шестое место в таблице — не наше

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о турнирном положении красно-белых в преддверии матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

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«Да, результаты, к сожалению, нестабильны, бывают и хорошие игры, бывают и провальные. Нужно прибавлять в этом и набирать очки, потому что если посмотреть в таблицу, то шестое место — не наше», — заявил Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 19 октября. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 27 очков. «Спартак» отстаёт от чёрно-зелёных на восемь очков и занимает шестое место.