Российский футболист тратит полмиллиона рублей в месяц

Футболист Денис Глушаков рассказал, что тратит в месяц около 600 тысяч рублей, передает «Советский спорт».

«Сколько мне нужно в месяц? Где-то 600 тысяч рублей нужно, наверное, да. У меня много детей, семья, и нужно обо всех заботиться», — сказал Глушаков.

3 октября 37-летний футболист присоединился к команде «Ска-Ростов» из Медиалиги, президентом которой является рэпер Баста.

Футболист выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ). После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона. Перед началом сезона-2024/25 Глушаков вернулся в подмосковную команду.