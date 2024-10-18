В РФС ведут переговоры с более чем 25 сборными по товарищеским матчам

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что Российский футбольный союз ведёт активные переговоры с более чем 25 сборными по товарищеским матчам в 2025 и 2026 годах.

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«Сколько активных переговоров с соперниками у РФС? Учитывая, что мы ведём переговоры по всем окнам следующего года, а также по некоторым окнам 2026 года, то это свыше 25 сборных. Это только те, что находятся в активной стадии», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В октябрьскую международную паузу сборная России должна была сыграть с командой Пакистана 11 октября, но соперник отказался от товарищеской встречи. В итоге команда Валерия Карпина провела сбор без игр. Ранее россияне провели товарищеские матчи с Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0), Сербией (4:0), Кубой (8:0), Кенией (2:2) и с некоторыми другими национальными командами. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.