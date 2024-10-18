Экс-полузащитник «Ромы» и «Марселя» завершил профессиональную карьеру

Бывший полузащитник «Утрехта», ПСВ, «Ромы», «Марселя» и сборной Нидерландов Кевин Стротман завершил профессиональную карьеру игрока. Об этом сообщил сам Стротман в социальных сетях.

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«Карьера заканчивается. Спасибо, футбол!» — написал Кевин.

Стротману 34 года. Последним клубом в его карьере стала итальянская «Дженоа», которую полузащитник покинул по завершении сезона-2023/2024. В составе ПСВ Кевин Стротман выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Широкую известность футболисту принесла его игра за «Рому». Хавбек защищал цвета римского клуба с 2013 по 2018 год, после чего присоединился к «Марселю».