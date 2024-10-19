Петербургский "Зенит" повторил рекорд чемпионата России по количеству матчей без пропущенных голов после первых 12-ти сыгранных туров. Об этом сообщает Opta.

18 октября подопечные Сергея Семака со счетом 5:0 разгромили тольяттинский "Акрон" в 12-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Этот "сухой" матч стал для команды девятым с начала нового сезона в национальном первенстве.

Последний раз такой результат показал казанский "Рубин" в 2010 году.

"Зенит", который выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата России, вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги. В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут "Краснодар" и "Локомотив", но они свои встречи 12-го тура еще не провели. "Акрон" идет восьмым с 12 баллами.

В следующем туре РПЛ "Акрон" на выезде сразится с махачкалинским "Динамо". Встреча состоится 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. "Зенит" дома примет столичный "Локомотив". Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 мск.