Технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава объявил о том, что чемпионат мира по медиафутболу запланирован к проведению в ОАЭ в 2025 году.
В четверг в Уфе стартовал форум «Россия — спортивная держава».
— Мы собираемся провести чемпионат мира по медиафутболу в 2025 году в ОАЭ. Хотелось бы назвать все 16 сборных‑участниц, но мы хотим сделать красивые презентации в духе медиафутбола. Это будет очень красивый контент. Это будут все континенты мира. Конечно же, будет сборная России. Что обязательно, со своим флагом и гимном. Это будет полноценное большое соревнование, — передает слова Кортавы корреспондент «Матч ТВ».