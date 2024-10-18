Технический директор Медийной футбольной лиги Дмитрий Кортава объявил о том, что чемпионат мира по медиафутболу запланирован к проведению в ОАЭ в 2025 году.

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В четверг в Уфе стартовал форум «Россия — спортивная держава».