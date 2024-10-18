Рагнар Сигурдссон: «Краснодар» — фаворит в матче со «Спартаком»

Экс-игрок «Краснодара» Рагнар Сигурдссон рассказал, кого видит фаворитом матча между бывшими одноклубниками и «Спартаком».

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«Краснодар» является фаворитом, поскольку сейчас он занимает первое место в лиге. Команда, похоже, сейчас очень уверена в себе», — приводит слова Сигурдссона «РБ Спорт».

Напомним, матч между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится в эту субботу, 19 октября. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 16:30 мск. «Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 27 очков. «Спартак» отстаёт от чёрно-зелёных на восемь очков и занимает шестое место.