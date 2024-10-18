Гвардиола уверен, что «Манчестер Сити» ищет ему замену

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, чей контракт истекает летом 2025 года, уверен, что клуб ищет ему замену, передает «Евро-Футбол.Ру».

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«Клуб не говорил мне, когда хочет получить мое решение. Но я почти уверен, что «Манчестер Сити» ищет мне замену на случай ухода. Рано или поздно это произойдет. Клубу нужно быть готовым», — сказал Гвардиола.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года, до этого он работал в «Барселоне» (2008-2012) и «Баварии» (2012-2016). Его часто считают одним из величайших тренеров всех времен, ему принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в чемпионатах Испании, Германии и Англии. Гвардиола — самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити». Единственный тренер в истории, выигравший требл два раза — последний раз он сделал это в сезоне-2022/23, когда «горожане» выиграли Английскую премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов.