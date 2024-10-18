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Головин рассказал, чем Карпин отличается от топовых европейских тренеров

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чем главный тренер сборной России Валерий Карпин отличается от топовых европейских специалистов.

Головин рассказал, чем Карпин отличается от топовых европейских тренеров
© Чемпионат.com

«Карпин больше лично общается с игроками, подходит и что-то спрашивает о состоянии и настроении, даже какие-то личные моменты — как дела в семье? В Европе этого меньше, и дело даже не в Тьерри Анри, а во всех тренерах. Там более рабочая атмосфера — только футбол, ничего лишнего. У нас, если взять Валерия Георгиевича, в этом плане больше таких моментов, разговоров о чём-то простом», — приводит слова Головина «РИА Новости Спорт».

28-летний атакующий полузащитник сборной России Александр Головин с июля 2018 года выступает за команду французской Лиги 1 «Монако». В составе монегасков Головин сыграл 210 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и сделал 39 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 30 млн. Валерий Карпин тренирует сборную России по футболу с 2021 года.

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