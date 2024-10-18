Нганну получил именную футболку «Манчестер Юнайтед» с первым номером

Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
Фрэнсис Нганну получил подарок от «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб подарил экс-чемпиону UFC в тяжелом весе Фрэнсису Нганну футболку из третьего комплекта формы на сезон.
На футболке указан первый номер и фамилия бойца.
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Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
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