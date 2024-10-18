Тен Хаг отреагировал на слухи о своём увольнении из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал информацию СМИ о том, что руководство «красных дьяволов» собирается уволить его в ближайшее время.

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«Весь этот шум идёт только от некоторых СМИ, придумывающих истории и сказки. Они распространяют ложь. Некоторые журналисты не верят в то, что я говорю. Мне довелось увидеть их статьи», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее в СМИ появлялась информация, что нидерландский специалист может быть уволен по итогам двух ближайших матчей «Манчестер Юнайтед»: с «Брентфордом» (19 октября) и «Фенербахче» (24 октября).