Дзюбу назвали угасшей звездой

Бывший вратарь СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что российскому нападающему тольяттинского "Акрона" Артему Дзюбе недолго осталось играть на высшем уровне. Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру".

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"Сегодня есть у "Акрона" [талантливые] игроки, но чтобы сказать - "звезды" - у них никого нет, кроме угасшей звезды в лице Артема. Поэтому им сложно будет, если "Акрон" выдержит сезон и не вылетит из РПЛ, то это видимо за счёт огромных, огромных возможностей, которые может показать боевая команда", - заявил он.

Дзюба пополнил состав "Акрона" в летнее трансферное окно. Он уже сыграл за команду в шести матчах, забил один мяч и отдал три результативные передачи. В матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" (0:5) Дзюба получил повреждение и был заменен уже на 10-й минуте игры, вместо него вышел Жилсон Беншимол из Кабо-Верде.

Позднее издание "РБ Спорт" со ссылкой на неназванный источник сообщило, что форвард сумел избежать серьезной травмы. Причиной его боли в ноге мог стать обычный мышечный спазм.