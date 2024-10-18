Дзюба был заменен на 7-й минуте матча с "Зенитом"

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба был заменен в 1-м тайме матча 12-го тура РПЛ с "Зенитом". Форвард почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра и попросил замену на 7-й минуте матча 12-го тура РПЛ с петербургским "Зенитом". Место россиянина занял Жилсон Беншимол.

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Напомним, что ранее Дзюба выступал за петербургский "Зенит" - нападающий провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 249 матчей и записал на свой счет 108 забитых мячей и 70 результативных передач.

Артем перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. Дзюба отметился 1-м забитым мячом и 3-мя голевыми передачами в 5-ти встречах за тольяттинский клуб.

После 11-ти сыгранных туров "Акрон" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 12-ю набранынми очками.