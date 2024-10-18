Гол Роналду помог «Аль-Насру» вырвать победу в матче с «Аль-Шабабом»

«Аль‑Наср» обыграл «Аль‑Шабаб» в матче 7‑го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды Стефано Пиоли. В составе «Аль‑Насра» голами отметились Эмерик Ляпорт (69‑я минута) и Криштиану Роналду, реализовавший пенальти в компенсированное ко второму тайму время (90+7). «Аль‑Шабаб» смог забить благодаря автоголу Али Аль‑Хассана (90).

«Аль‑Наср» набрал 17 очков и занимает второе место в таблице чемпионата Саудовской Аравии, у «Аль‑Шабаба» 12 очков и 4‑е место.