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"Ахмат" дважды вел в счете, но проиграл "Факелу" в матче РПЛ

В пятницу вечером в поединке 12-го тура РПЛ "Ахмат" на своем поле проиграл воронежскому "Факелу" - 2:3 (2:1). Таким образом, клуб из столицы Чечни в новом чемпионате страны не одержал ни одной победы и остался на последнем, 16-м месте в турнире. А клуб из Воронежа, у которого стало 10 очков, поднялся на 13-е место.

"Ахмат" дважды вел в счете, но проиграл "Факелу" в матче РПЛ
© Пресс-служба ФК "Факел"

Для хозяев, находящихся на самом дне турнирной таблицы и пока не одержавших ни одной победы в первенстве, сегодняшнее противостояние являлось чуть не ключевым во всем первом круге. После того, как на пост главного тренера вернулся Сергей Ташуев, "Ахмат" показал искрометный футбол в Кубке России против "Краснодара" (3:0), однако в матчах премьер-лиги ничего похожего пока не наблюдается.

Видимо, для изменения сложившейся ситуации на днях в клубе появился новый вице-президент (им стал заместитель председателя правительства Чечни - министром сельского хозяйства Висхан Мацуев), а для привлечения болельщиков было объявлено, что на матче с "Факелом" состоится розыгрыш автомобиля.

Впрочем, и в стане их соперника дела обстоят немногим лучше: воронежцы находятся в группе аутсайдеров, опережая грозненцев лишь на одно очко, и также недавно поменяли рулевого (команду снова возглавил Дмитрий Пятибратов).

Не случайно нынешний форвард гостей Владимир Ильин, кстати, 83 раза выходивший на поле в официальных поединках в составе именно "Ахмата", в интервью пресс-службе "Факела" такими словами спрогнозировал развитие событий: "Положение команд в турнирной таблице говорит о том, что игра будет жесткая и неуступчивая с двух сторон: обеим командам нужна победа".

В дебюте встречи все именно так и происходило. Хозяева ожидаемо захватили инициативу. Однако первый опасный момент создали гости: 17-летний полузащитник Андрей Ивлев из центра штрафной пробил головой, позволив Георги Шелия в прыжке выручить свою команду.

Правда, тут же юноша попался на финт Лечи Садулаева, который вошел слева в штрафную, сделал от линии ворот передачу во вратарскую Амину Таталу, который со второй попытки поразил ближний угол - 1:0, 13-я минута. Это первый гол игрока из Марокко в премьер-лиге.

Ответный выпад гостей также оказался результативным. Ильин с левого угла штрафной прострелил, а выскочивший из-за спин защитников у дальней штанги Алексей Каштанов не промахнулся мимо пустых ворот - 1:1, 16-я минута. Таким образом, экс-игрок "Урала" также впервые отличился за новый клуб.

На что "Ахмат" ответил несколькими энергичными атакующими выпадами и заработал право на опасный штрафной. Даниил Уткин (он еще недавно блистал при исполнении стандартов как раз в "Ахмате" и недавно пришел сюда в аренду из "Ростова") в своем фирменном стиле мощно выстрелил с метров с двадцати. И хотя Александр Беленов вытащил в прыжке мяч из правого угла, тот угодил во Владислава Камилова и отскочил в сетку- 2:1, 33-я минута.

В перерыве наставник гостей сделал сразу две перестановки, заменив своих самых молодых футболистов (Ивлева и 19-летнего Михаила Щетинина).

А начало второго тайма получилось настолько эмоциональным, что главный судья Владислав Безбородов сразу показал три "горчичника" футболистам и тем самым слегка охладил бурлящие на поле страсти.

Хотя в чисто футбольном плане грозненцы выглядели интереснее и едва не забили еще один гол: выручил гостей их голкипер, отбивший на 54-й минуте сильный удар Исмаэля Силвы метров с семи.

Но постепенно основные действия переместились в центр поля, где хозяева старались в первую очередь не ошибаться, а выпустившие еще двух форвардов (Евгения Маркова и Табо Сели) гости никак не могли наладить хоть какие-либо атакующие комбинационные действия.

И тут опытнейший полузащитник "Ахмата" Антон Швец зачем-то в углу штрафной придержар рукой за плечо Ильина, и арбитр указал на "точку". Пенальти Марков исполнил безупречно - 2:2, 77-я минута.

На 86-й минуте за второй "горчичник" с поля был удален центральный защитник "Факела" Макс Дзиов, но, несмотря на все старания, оставшиеся в большинстве футболисты "Ахмата" забить не сумели.

Зато Каштанов в уже добавленное судьей время сумел ворваться справа в штрафную и точно пробил в дальний угол - 2:3, 90+5-я минута.

В общем, "Ахмат" по-прежнему остается без побед в первенстве России, а "Факел" сумел победить в очень трудном и драматичном матче.

Футбол
Висхан Мацуев
Лечи Садулаев
Евгения Маркова
Алексей Каштанов
Владислав Безбородов
Дмитрий Пятибратов
Сергей Ташуев
Даниил Уткин
Антон Швец
Андрей Ивлев
Александр Беленов
Владимир Ильин
Евгений Марков
Михаил Щетинин
ФК "Урал"