"Ахмат" дважды вел в счете, но проиграл "Факелу" в матче РПЛ

В пятницу вечером в поединке 12-го тура РПЛ "Ахмат" на своем поле проиграл воронежскому "Факелу" - 2:3 (2:1). Таким образом, клуб из столицы Чечни в новом чемпионате страны не одержал ни одной победы и остался на последнем, 16-м месте в турнире. А клуб из Воронежа, у которого стало 10 очков, поднялся на 13-е место.

© Пресс-служба ФК "Факел"

Для хозяев, находящихся на самом дне турнирной таблицы и пока не одержавших ни одной победы в первенстве, сегодняшнее противостояние являлось чуть не ключевым во всем первом круге. После того, как на пост главного тренера вернулся Сергей Ташуев, "Ахмат" показал искрометный футбол в Кубке России против "Краснодара" (3:0), однако в матчах премьер-лиги ничего похожего пока не наблюдается.

Видимо, для изменения сложившейся ситуации на днях в клубе появился новый вице-президент (им стал заместитель председателя правительства Чечни - министром сельского хозяйства Висхан Мацуев), а для привлечения болельщиков было объявлено, что на матче с "Факелом" состоится розыгрыш автомобиля.

Впрочем, и в стане их соперника дела обстоят немногим лучше: воронежцы находятся в группе аутсайдеров, опережая грозненцев лишь на одно очко, и также недавно поменяли рулевого (команду снова возглавил Дмитрий Пятибратов).

Не случайно нынешний форвард гостей Владимир Ильин, кстати, 83 раза выходивший на поле в официальных поединках в составе именно "Ахмата", в интервью пресс-службе "Факела" такими словами спрогнозировал развитие событий: "Положение команд в турнирной таблице говорит о том, что игра будет жесткая и неуступчивая с двух сторон: обеим командам нужна победа".

В дебюте встречи все именно так и происходило. Хозяева ожидаемо захватили инициативу. Однако первый опасный момент создали гости: 17-летний полузащитник Андрей Ивлев из центра штрафной пробил головой, позволив Георги Шелия в прыжке выручить свою команду.

Правда, тут же юноша попался на финт Лечи Садулаева, который вошел слева в штрафную, сделал от линии ворот передачу во вратарскую Амину Таталу, который со второй попытки поразил ближний угол - 1:0, 13-я минута. Это первый гол игрока из Марокко в премьер-лиге.

Ответный выпад гостей также оказался результативным. Ильин с левого угла штрафной прострелил, а выскочивший из-за спин защитников у дальней штанги Алексей Каштанов не промахнулся мимо пустых ворот - 1:1, 16-я минута. Таким образом, экс-игрок "Урала" также впервые отличился за новый клуб.

На что "Ахмат" ответил несколькими энергичными атакующими выпадами и заработал право на опасный штрафной. Даниил Уткин (он еще недавно блистал при исполнении стандартов как раз в "Ахмате" и недавно пришел сюда в аренду из "Ростова") в своем фирменном стиле мощно выстрелил с метров с двадцати. И хотя Александр Беленов вытащил в прыжке мяч из правого угла, тот угодил во Владислава Камилова и отскочил в сетку- 2:1, 33-я минута.

В перерыве наставник гостей сделал сразу две перестановки, заменив своих самых молодых футболистов (Ивлева и 19-летнего Михаила Щетинина).

А начало второго тайма получилось настолько эмоциональным, что главный судья Владислав Безбородов сразу показал три "горчичника" футболистам и тем самым слегка охладил бурлящие на поле страсти.

Хотя в чисто футбольном плане грозненцы выглядели интереснее и едва не забили еще один гол: выручил гостей их голкипер, отбивший на 54-й минуте сильный удар Исмаэля Силвы метров с семи.

Но постепенно основные действия переместились в центр поля, где хозяева старались в первую очередь не ошибаться, а выпустившие еще двух форвардов (Евгения Маркова и Табо Сели) гости никак не могли наладить хоть какие-либо атакующие комбинационные действия.

И тут опытнейший полузащитник "Ахмата" Антон Швец зачем-то в углу штрафной придержар рукой за плечо Ильина, и арбитр указал на "точку". Пенальти Марков исполнил безупречно - 2:2, 77-я минута.

На 86-й минуте за второй "горчичник" с поля был удален центральный защитник "Факела" Макс Дзиов, но, несмотря на все старания, оставшиеся в большинстве футболисты "Ахмата" забить не сумели.

Зато Каштанов в уже добавленное судьей время сумел ворваться справа в штрафную и точно пробил в дальний угол - 2:3, 90+5-я минута.

В общем, "Ахмат" по-прежнему остается без побед в первенстве России, а "Факел" сумел победить в очень трудном и драматичном матче.