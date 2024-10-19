«Ростов» ушел от поражения на 90+2-й минуте матча с «Пари НН»

Завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари НН» и «Ростов». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров). Стартовый свисток прозвучал в 14:00 мск. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 75-й минуте. Отличился полузащитник Валерий Царукян «Пари Нижний Новгород» вперёд. На 92-й минуте «Ростов» получил право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал защитник Максим Осипенко.

После 12 сыгранных матчей «Пари Нижний Новгород» набрал 12 очков и расположился на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата. «Ростов» после аналогичного количества встреч имеет в своём активе 13 очков. Подопечные Валерия Карпина находятся на восьмой строчке.