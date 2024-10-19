Черчесов высказался о шутке про казахский язык

Станислав Черчесов дал свой комментарий по поводу шутки после матча сборной Казахстана.

- Каждый раз, когда говорю публично, знаю, что имею в виду. И если мою шутку не поняли, значит, был не прав, - передает слова наставника сборной Казахстана "СЭ".

Напомним, после домашнего поражения от Словении (0:1) на пресс-конференции журналист задал Черчесову вопрос, на что российский специалист ответил: "Ты по-французски сейчас говоришь?". В результате на Черчесова был наложен штраф, также с ним была проведена беседа.

Черчесов угодил в новый скандал

Команда Черчесова пока не забил ни одного гола. Сборная Казахстана располагается на последней строчке в своей группе Лиги наций, набрав в четырех матчах всего один балл.