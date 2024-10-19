Стала известна позиция Черчесова по матчу Казахстана и России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов признался, что не против провести два товарищеских матча с национальной российской командой, однако договоренность об этих играх будет зависеть от внешних обстоятельств. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Пока не пройдет жеребьевка отборочного турнира ЧМ-2026, мы не узнаем, кто стал нашими соперниками, когда с ними предстоит встречаться. Соответственно, непонятно, похожа ли сборная Россия на кого-то из оппонентов стилистически или нет, и вообще будет ли "окно" в календаре для проведения такого спарринга", - заявил специалист.

Сборная Казахстана, которая выступает в Лиге наций, проиграла уже три матча подряд - были поражения от Австрии (0:4) и дважды от Словении (0:3, 0:1). В первом туре команда сыграла вничью с Норвегией — 0:0.

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Сбор национальной российской команды стартовал 7 октября, в подмосковном Новогорске и уже завершился. При этом у подопечных Валерия Карпина не было соперника по товарищескому матчу, поэтому никаких игр проведено не было. Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) предлагал встречу со сборной Таджикистана, однако в Федерации футбола Таджикистана отклонили это предложение из-за календаря команды.

Была возможность сыграть со сборной Пакистана, однако медиаменеджер национальной команды Мухаммад Яшал сообщил, что в Россию может приехать неофициальная футбольная сборная страны. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что разочарован поведением команды Пакистана.