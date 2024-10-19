Черчесов оценил трансфер Соболева в «Зенит»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов оценил трансфер российского форварда Александра Соболева в «Зенит». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению специалиста, главное в этом переходе то, что нападающий покинул «Спартак».

«Как и Георгий Джикия, Зелимхан и Солтмурад Бакаевы, Максим Глушенков. Вот это главное. Какие у кого причины — не знаю», — заявил Черчесов.

Тренер добавил, что не хотел ухода Соболева из «Спартака». «Но раз человек такое решение принял, то мы не можем за него жить», — заявил Черчесов.

Ранее ненависть болельщиков «Зенита» к Соболеву оправдал бывший футболист России Павел Погребняк.

«Соболев же перешел из стана прямого конкурента. Много слов было сказано — пусть доказывает теперь», — заявил экс-игрок.

27-летний Соболев перешел в «Зенит» из московского «Спартака» 30 августа. Он выступал за столичный клуб с 2020 года.