«Спартак» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Московский "Спартак" и "Краснодар" объявили составы на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Спартак": Максименко, Абена, Литвинов, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Николсон, Угальде.

"Краснодар": Агкацев, Петров, Оласа, Тормена, Коста, Черников, Сперцян, Батчи, Ленини, Кордоба, Са.

Встреча, которая состоится на стадионе "Открытие Арена" в Москве, начнется в 16:30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Кирилл Левников.

После 11 туров Российской премьер-лиги "Спартак" идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича на своем поле одержали разгромную победу над "Ростовом" со счетом 3:0.

"Краснодар" идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 27 очков и пропустив вперед на два балла петербургский "Зенит", который свой матч 12-го тура уже сыграл. "Быки" в прошлом туре РПЛ разгромили подмосковные "Химки" со счетом 4:0.