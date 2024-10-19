ЦСКА обыграл в Махачкале "Динамо" в матче 12-го тура РПЛ

Московский ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© К «Динамо» (Махачкала) / ВКонтакте

Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 56-й минуте мячом отличился нападающий Тамерлан Мусаев.

После 12 матчей ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка. «Динамо» располагается на 11-м месте, имея в активе 11 очков. Лидирует «Краснодар» с 30 очками.

В следующем туре ЦСКА примет воронежский «Факел», а «Динамо» — тольяттинский «Акрон». Обе встречи пройдут 26 октября.