«Краснодар» разгромил «Спартак» и вновь вышел на первое место в РПЛ

«Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 12‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Голы забили Кевин Ленини (8‑я минута) и Виктор Са (45). В компенсированное время второго тайма мяч в свои ворота срезал полузащитник «Спартака» Хесус Медина (90+6).

«Краснодар» с 30 очками вновь вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева продлила беспроигрышную серию в РПЛ до 12 матчей. Второе место занимает «Зенит» (29), третье — «Локомотив» (27). «Красно‑белые» (19) располагаются на шестой строчке.

В следующем матче краснодарский клуб сыграет на выезде против самарских «Крыльев Советов» 28 октября, днем ранее команда Деяна Станковича в гостях встретится с нижегородским «Пари НН».