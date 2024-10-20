Модрич стал самым возрастным игроком в истории «Реала»

Хорватский полузащитник Лука Модрич стал самым возрастным игроком в истории мадридского «Реала», сообщает Фабрицио Романо в социальных сетях. Модрич в матче чемпионата Испании против «Сельты» вышел на замену на 63‑й минуте. Через три минуты после этого хорват отдал голевую передачу. Встреча в Виго завершилась победой «Реала» со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Винисиус и Килиан Мбаппе. У хозяев отличился Виллот Сведберг. Модрич вышел на поле в возрасте 39 лет и 40 дней. Он побил рекорд венгра Ференца Пушкаша. В 1966 года он сыграл последний матч за «Реала», когда ему было 39 лет и 36 дней. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Модрич принял участие в десяти матчах и отдал две голевые передачи. Прямые трансляции матчей чемпионата Испании смотрите на каналах группы «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.