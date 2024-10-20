«Динамо» разгромило «Рубин» в 12-м туре РПЛ

Футболисты московского "Динамо" со счетом 4:0 обыграли казанский "Рубин" в матче 12-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (4-я минута, с пенальти), Артур Гомес (38, с пенальти), Фабиан Бальбуэна (62), Ярослав Гладышев (89).

Встреча должна была пройти в Казани, однако была перенесена в Нижний Новгород в связи с проведением саммита БРИКС. "Рубин" прервал серию из трех матчей в РПЛ без поражений. До игры с "Динамо" казанцы одержали одну победу и дважды сыграли вничью.

Перед началом матча пресс-служба "Динамо" сообщила, что защитники Милан Майсторович, Эли Даса и Диего Лаксальт пропустят встречу по медицинским показателям. Как сообщил "Спорт-экспресс", Лаксальт получил повреждение приводящих мышц и пропустит около месяца.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, подопечные Марцела Лички набрали 23 очка. "Рубин" с 15 очками занимает седьмое место. В следующем туре "Динамо" в гостях сыграет с подмосковными "Химками" 27 октября, "Рубин" в этот же день проведет выездной матч с "Оренбургом".