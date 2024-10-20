Фанаты «Спартака» назвали «позором» поражение команды в матче с «Краснодаром»

Фанатское объединение «Спартака» «Фратрия» назвало позорным результат «красно‑белых» в матче 12‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ) против «Краснодара». «Спартак» в субботу дома уступил «Краснодару» со счетом 0:3.

«Красно‑белые» под руководством серба Деяна Станковича занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. — 0:3 дома — это уже позор. «Спартак» дал сухаря в Москве. Минус 11 очков от первого места, — говорится в сообщении «Фратрии» в Telegram‑канале.