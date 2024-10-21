152-я команда рейтинга ФИФА согласна сыграть с Россией

Глава Департамента физического воспитания и спорта Афганистана Ахмадулла Васик заявил, что сборная Афганистана по футболу согласна сыграть товарищеский матч с Россией, передает РИА Новости.

«Если будет возможность провести товарищеский матч, то, конечно, наши футболисты могут принять участие. У нас очень дружеские отношения с Россией», — сказал Васик.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии.

Сборная России не смогла найти соперника на октябрьские товарищеские матчи, поэтому сбор национальной команды прошел без игр.