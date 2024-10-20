Гол Кварацхелии принес победу «Наполи» в матче с «Эмполи»

Завершился матч 8-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и «Наполи». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани — Компьютер Гросс Арена» (Эмполи, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо (Палермо). Стартовый свисток прозвучал в 13:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 63-й минуте. Отличился грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия, реализовавший 11-метровый удар.

После этой победы в активе «Наполи» стало 19 очков. Подопечные Антонио Конте возглавляют турнирную таблицу чемпионата Италии. «Эмполи» с 10 очками находится на 11-м месте.