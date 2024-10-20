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Манчини будет уволен из сборной Саудовской Аравии в ближайшее время — Gazzetta

Итальянский специалист Роберто Манчини в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии
© Чемпионат.com

По информации источника, увольнение Манчини может состояться сегодня, 20 октября, вечером или завтра, 21 октября, после того, как решение о его отставке примет король Саудовской Аравии.

Подчёркивается, что Манчини будет уволен из саудовской национальной команды по причине её неудовлетворительных результатов, а также из-за ухудшившихся отношений между тренером и командой.

59-летний специалист возглавил сборную Саудовской Аравии летом 2023 года.

Футбол
Роберто Манчини