Манчини уволят из сборной Саудовской Аравии

Итальянский специалист Роберто Манчини в ближайшее время будет уволен с поста главного тренера сборной Саудовской Аравии. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, увольнение Манчини может состояться сегодня, 20 октября, вечером или завтра, 21 октября, после того, как решение о его отставке примет король Саудовской Аравии.

Подчёркивается, что Манчини будет уволен из саудовской национальной команды по причине её неудовлетворительных результатов, а также из-за ухудшившихся отношений между тренером и командой.

59-летний специалист возглавил сборную Саудовской Аравии летом 2023 года.