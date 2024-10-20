«Аталанта» уверенно обыграла «Венецию» в матче 8-го тура Серии А

Завершился матч 8-го тура Серии А, в котором встречались «Венеция» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в Венеции (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Цуфферли. «Аталанта» одержала победу в матче со счётом 2:0.

На седьмой минуте счёт в матче открыл полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич, которому ассистировал нападающий Матео Ретеги. На 47-й минуте отличился уже сам Ретеги.

После этого матча «Аталанта» набрала 13 очков. Подопечные Джан Пьеро Гасперини занимают шестое место в турнирной таблице Серии А. «Венеция», у которой четыре очка, располагается на 20-м, последнем месте.