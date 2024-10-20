«Манчестер Сити» вырвал победу в матче АПЛ с «Вулверхэмптоном»

«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 8‑го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Молинью» и завершилась со счетом 2:1. На гол нападающего хозяев Йоргена Ларсена (7) «Сити» ответил точными ударами защитников Йошко Гвардиола (33) и Джона Стоунза (90+5).

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 20 очков и занимает первое место в таблице АПЛ. У «Вулверхэмптона» одно очко и предпоследняя, 19‑я строчка.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет дома с «Саутгемптоном» 26 октября, «Вулверхэмптон» в этот же день отправится в гости к «Брайтону».