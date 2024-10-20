Игрок «Челси» Коул Палмер объяснил свое празднование

Полузащитник «Челси» Коул Палмер рассказал о том, как появилось его празднование. Игрок отмечает забитые мячи, потирая руки и имитируя холод.

© Чемпионат.com

«Впервые я отпраздновал гол «холодным» способом в декабре прошлого года в матче против «Лутона», который мы выиграли со счётом 3:2. Это дань уважения моему бывшему товарищу по команде из академии «Сити» Моргану Роджерсу. Это символизирует радость, страсть и твёрдую решимость в игре, а ещё это забавно, потому что хорошо сочетается с моим именем. Все знают, что это моё празднование. Многие могли бы сделать это, но все знают, что это теперь так делаю только я», — приводит слова Палмера The Telegraph.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2033 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.