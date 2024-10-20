«Атлетико» одержал волевую победу над «Леганесом» в чемпионате Испании

«Атлетико» одержал победу над «Леганесом» в матче 10‑го тура чемпионата Испании.

Встреча в Мадриде завершилась со счетом 3:1. Первыми в матче забили гости благодаря точному удару Ивана Нею (34‑я минута). Хозяева трижды отличились во втором тайме, дубль на счету Александера Сёрлота (69, 90), еще один мяч забил Антуан Гризманн.

Команда Диего Симеоне набрала 20 очков и занимает третье место в таблице Ла Лиги, «Леганес» с восемью очками идет 17‑м.

В другом матче дня «Мальорка» с минимальным счетом дома обыграла «Райо Вальекано».

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