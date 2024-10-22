Гендиректор «Пари НН» оценил поле на стадионе в Нижнем Новгороде

Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал состояние газона в Нижнем Новгороде.

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После матча с «Пари НН» (1:1) нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал поле на стадионе в Нижнем Новгороде огородом.

«Легким огородиком» поле назвал и полузащитник «Рубина» Руслан Безруков после матча с «Динамо» (0:4), перенесенного из Казани в связи с проведением встречи глав государств БРИКС.