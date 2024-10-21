Тренер «Челси» Мареска высказался о работе судей после поражения от «Ливерпуля»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал судейские решения в матче с «Ливерпулем» (1:2).

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«Как я отношусь к спорным решениям судей в этом матче? Я расслаблен. Я не счастлив, потому что мы проиграли. Но расслаблен и доволен игрой команды. Решения арбитра были понятны вам, это было понятно и мне, это было понятно, наверное, для всех. Рефери для того, чтобы принимать решения. Иногда они правы, иногда ошибаются. Нечего тут больше сказать», – приводит слова Марески Football.London.

У хозяев голами отметились Кёртис Джонс и Мохамед Салах, реализовавший пенальти. У гостей отличился Николас Джексон.

После этого матча «Ливерпуль» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» имеет в своём активе 14 очков и располагается на шестой строчке.