В РФС сообщили, когда начнут переговоры о матче с командой Китая

Российский футбольный союз (РФС) проведет переговоры с Китайской футбольной ассоциацией о товарищеском матче, когда у сборной Китая появится окно в календаре для назначения игры. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

11 марта 2024 года президент РФС Александр Дюков сообщил журналистам, что организация находится в контакте с китайской федерацией по поводу проведения товарищеского матча. В октябре футболисты молодежной сборной России провели два матча со сверстниками из Китая.

"Все наши сборные проводят регулярно матчи, так как у нас хорошее общение со многими федерациями, - сказал Митрофанов. - Говорить о том, что наши сборные не используют окна ФИФА (Международной федерации футбола - прим. ТАСС), абсолютно неправильно. Матч против сборной Китая будет возможен, когда и у нас, и у команды Китая будет свободное окно, и мы договоримся. Пока они играют в отборе, и мы желаем удачи! Как только появится свободное окно, мы будем разговаривать с Китаем по этой теме", - сказал Митрофанов.

Сборная Китая выступает в группе 3 плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года вместе с командами Японии, Австралии, Саудовской Аравии, Бахрейна и Индонезии. Команда Китая занимает 6-е место в таблице группы, набрав 3 очка в 4 матчах.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.