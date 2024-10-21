Мостовой ответил «Спартаку» после отмены его стажировки

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой заявил, что не смог приехать на стажировку в московский "Спартак" из-за состояния здоровья, а после ответил на заявление клуба, согласно которому отказ в стажировке произошел по инициативе красно-белых. Его слова приводит "Спорт-Экспресс".

"Ну и что? Есть много других команд", - заявил он.

О том, что "Спартак" отменил стажировку Мостового, сообщил начальник отдела подготовки тренеров академии Российского футбольного союза Сергей Овчинников 21 октября.

Мостовой 4 октября попал в больницу из-за камней в почках. Он перенес несколько операций, его уже выписали.

Мостовой является двукратным чемпионом Советского Союза (1987, 1989 годы) в составе "Спартака". За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую "Бенфику", французские "Страсбур" и "Кан", испанские "Сельту" и "Алавес". С "Сельтой" и "Бенфикой" он выигрывал национальные Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС. 30 сентября сам экс-футболист объявил, что в октябре 2024 года должен пройти стажировку в "Спартаке".