Названа главная проблема «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о проблемах красно-белых. По его мнению, в неудачах красно-белых виноват не главный тренер Деян Станкович. Главная проблема «Спартака» — исполнители. Клубу нужно найти подходящих игроков для сербского специалиста. Гаврилов привёл в пример Хосепа Гвардиолу, который даёт результат в «Манчестер Сити» за счёт связки Родри, Кевина Де Брёйне и Эрлинга Холанда.

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