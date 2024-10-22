Шалимов рассказал, что нужно сделать Соболеву, чтобы вернуться в основу «Зенита

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Урала» Игорь Шалимов поделился мнением о форварде «Зенита» Александра Соболева.

© Спорт день за днем

«Что надо сделать Соболеву, чтобы вернуться в основной состав? Тут уже не только от него все зависит. Должен провалиться Кассьерра, не забивать, а Александр при выходе на замену должен начать забивать. Тогда шанс появится. Пока же все заслуженно, Кассьерра выглядит лучше», — приводит слова Шалимова

«РБ Спорт».

Соболев перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Спартака» за 10 млн евро. В составе сине-бело-голубых 27-летний нападающий провел 7 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу. Контракт игрока с петербуржцами рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость российского футболиста в 7,5 млн евро.

После 12 туров чемпионата России команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков. У лидирующего «Краснодара» 30 очков.