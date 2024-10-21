Юристы высказались о возможности Дугласа Сантоса играть за сборную России

Юридическое агентство SILA International Lawyers, партнёром которой является Михаил Прокопец, дало комментарий по возможности капитана «Зенита» Дугласа Сантоса выступать за сборную России в случае получения паспорта РФ. Ранее Прокопец заявлял, что Сантосу закрыт путь в национальную команду даже в случае получения гражданства. Но, по обновлённой информации, бразилец всё-таки сможет выступать за сборную России и не будет считаться легионером в РПЛ.

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