Мостовой готов пройти стажировку в ЦСКА или «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой, который обучается на тренера, заявил «Матч ТВ», что может пройти стажировку в «Динамо» или ЦСКА, несмотря на то, что несколько сезонов провел в «Спартаке».

В понедельник руководитель пресс‑службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что стажировка Мостового в московской команде отменена по инициативе клуба. СМИ сообщали, что стажировка не состоится из‑за якобы резкого высказывания Мостового о Станковиче.

— Всем для получения лицензии нужно пройти стажировку. Вариантов много, с этим нет проблем. Мы выбираем. Я был в больнице, здоровье дороже.

— Не важно, российский или иностранный клуб?

— Футбол везде одинаков, я всегда буду это повторять. Мяч и ворота — одного размера.

— Вы как бывший игрок «Спартака» готовы пройти стажировку в «Динамо» или ЦСКА?

— Конечно, можно.

— Важно, чтобы тренер был в прошлом футболистом?

— Для меня — конечно. Любые команды, все двери открыты для футбольных людей.

— Когда решится вопрос с клубом?

— Не знаю, решим, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год, стал двукратным чемпионом СССР. Мостовой проходит обучение в академии Российского футбольного союза (РФС), чтобы получить тренерскую лицензию.

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