Жирков отреагировал на слова Латышонка о жизни на 30 тысяч

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков отреагировал на слова голкипера сине-бело-голубых Евгения Латышонка о том, что ему для жизни хватает 30 тыс. рублей в месяц.

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«30 тысяч? У меня только за школу в десять раз больше уходит. А бензин? Он на электрокаре, что ли, ездит? Всё дорожает, еда тоже. Я трачу намного больше», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».

Ранее вратарь сине-бело-голубых рассказывал, что эта сумма без учёта аренды квартиры. Он отметил, что мог бы питаться на базе, а других больших статей расхода не имеет.

Напомним, Латышонок перешёл в «Зенит» из «Балтики» минувшим летом. За петербуржцев он успел провести 13 матчей и пропустил шесть голов и девять сыграл «на ноль».