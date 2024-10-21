Черевченко вернулся на пост главного тренера «Истиклола» из Таджикистана

Российский специалист Игорь Черевченко вернулся на пост главного тренера «Истиклола», сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Таджикистана.

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Вместе с Черевченко в «Истиклол» вернулся Юрий Батуренко, который будет первым ассистентом главного тренера. Также в тренерский штаб клуба вошли Алишер Тухтаев, Дилшод Восиев и Дмитрий Тяпушкин.

Черевченко уже тренировал «Истиклол». В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок страны.

Предыдущим клубом Черевченко был воронежский «Факел», в котором он проработал чуть больше трех месяцев.