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Черевченко вернулся на пост главного тренера «Истиклола» из Таджикистана

Российский специалист Игорь Черевченко вернулся на пост главного тренера «Истиклола», сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Таджикистана.

Черевченко вернулся на пост главного тренера «Истиклола» из Таджикистана
© Матч ТВ

Вместе с Черевченко в «Истиклол» вернулся Юрий Батуренко, который будет первым ассистентом главного тренера. Также в тренерский штаб клуба вошли Алишер Тухтаев, Дилшод Восиев и Дмитрий Тяпушкин.

Черевченко уже тренировал «Истиклол». В прошлом сезоне команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок страны.

Предыдущим клубом Черевченко был воронежский «Факел», в котором он проработал чуть больше трех месяцев.

Футбол
Игорь Черевченко