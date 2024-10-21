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Алан Дзагоев подтвердил, что пройдёт обучение для получения тренерской лицензии УЕФА

Бывший полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев подтвердил, что пройдёт обучение для получения тренерской лицензии УЕФА.

Алан Дзагоев пройдет тренерские курсы
© Чемпионат.com

«Правда, что я пройду обучение для получения тренерской лицензии УЕФА. Я сразу сказал, что у меня есть дальнейшие планы тренировать», — сказал Дзагоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее «РИА Новости Спорт» сообщало, что экс-хавбек ЦСКА и сборной России по футболу Дзагоев в декабре начнёт обучение в академии Российского футбольного союза (РФС) для получения тренерской лицензии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Напомним, Алан большую часть карьеры провёл в ЦСКА, за который выступал с 2008 по 2022 год. На счету полузащитника 77 голов и 93 результативные передачи в 395 матчах. По окончании карьеры Алан стал селекционером.