Получивший российский паспорт футболист должен встать на учет в военкомате

Бразильский капитан петербургского "Зенита" Дуглас Сантос после получения гражданства Российской Федерации обязан встать на учет в военкомате. Об этом пишет Telegram-канал "Первый спорт".

Подобное условие является обязательным при получении российского паспорта. Футболист обязан прийти в районный военкомат и пройти медицинскую комиссию, на которой будет определена его категория годности к военной службе.

"Как и любого гражданина РФ, Дугласа Сантоса могут призвать в армию России в случае мобилизации – бразильцу может прийти электронная повестка на Госуслугах", - указано в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче гражданства игроку 21 октября. Дуглас Сантос выступает за петербургский клуб с лета 2019 года. При переходе он подписал контракт сроком на пять лет. В 2016 году в составе сборной Бразилии защитник выиграл Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

В "Зените" есть еще один бразильский игрок, который получил российский паспорт, - Клаудиньо. Также российское гражданство получил бразилец Малком, однако из "Зенита" он перешел в саудовский клуб "Аль-Хиляль".

"Зенит", который выиграл шесть последних розыгрышей чемпионата России, вновь вырвался на первую строчку турнирной таблицы Российской премьер-лиги после победы над "Акроном" (5:0). В активе команды 29 баллов. Следом с 27 очками идут "Краснодар" и "Локомотив", но они свои встречи 12-го тура еще не провели.

В следующем туре РПЛ "Зенит" дома примет столичный "Локомотив". Встреча состоится 27 октября и начнется в 19:30 по московскому времени.