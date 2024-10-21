Зидан может заменить Манчини на посту главного тренера сборной Саудовской Аравии

Роберто Манчини покинет пост главного тренера сборной Саудовской Аравии, сообщает Corriere della Sera.

Итальянский специалист обсуждает условия расторжения своего контракта, который рассчитан до 2027 года.

В Саудовской Аравии хотят видеть экс‑тренера «Реала» Зинедина Зидана в качестве сменщика Манчини.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и с 2019‑го по 2021‑й. С мадридским клубом он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды — чемпионат Испании, Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии в августе прошлого года, уйдя из сборной Италии. Под его руководством команда выиграла лишь один из четырех последних матчей в азиатской квалификации ЧМ‑2026. С пятью очками сборная идет на третьем месте в отборочной группе, где прямой выход на турнир дают первые два места.