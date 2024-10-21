Женский клуб ЦСКА стал четырехкратным чемпионом России по регби-7

Женская команда регби-клуба ЦСКА в четвертый раз подряд стала чемпионом России по регби-7. Это произошло 20 октября, когда завершился финальный 10-й тур чемпионата страны. В нем по традиции приняло участие восемь команд, и в финале ЦСКА встретился с основным и самым принципиальным своим соперником — «ВВА-Подмосковье».

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Финальный счет встречи 10:0 в пользу ЦСКА, который дважды в финале оставался в меньшинстве, однако, девушки сумели безупречно сыграть в защите и результативно в нападении. К моменту финала 10 тура ЦСКА уже обеспечил себе золотые награды по итогам всего сезона (который растянулся на полтора года и стал самым продолжительным).

ЦСКА по ходу турнира испытывал кадровые проблемы — были туры, когда из обоймы основного состава выпадало по шесть игроков. В трех из десяти туров чемпионата ЦСКА оставался с серебром, тем не менее, итоговый отрыв от второго места составил 10 турнирных очков, и ЦСКА таким образом подтвердил статус лучшей команды России и базового клуба сборной страны.

Кстати, среди причин для временных кадровых потерь были и приятные поводы: вице-капитан команды Алена Тирон уходила в декретный отпуск в связи с рождением дочери, но уже в IX и X турах набрала спортивную форму и вернулась на поле.

Костяк команды и тренерский тандем Александра Алексеенко и Валерия Попова остается на протяжении этих четырех чемпионских сезонов неизменным, и эта стабильность — один из залогов успешного выступления команды и преемственности. В составе основной команды уже появляются молодые и даже юные игроки — воспитанницы Академии РК ЦСКА, пришедшие 5–6 лет назад еще в детские секции.

В начале сентября женская команда РК ЦСКА завоевала Кубок России по регби-7.