«Спартаку» посоветовали забыть о чемпионстве

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов считает, что красно-белые не сумеют выиграть чемпионский титул в этом сезоне РПЛ.

— «Спартак» находится на шестом месте. Не ошибка ли приглашение Станковича на пост главного тренера?

— Это пусть уже руководители «Спартака» решают, ошибка или нет. Результата нет.

— Как считаете, «Спартаку» уже можно забыть про медали?

— Про первое и второе место точно да. Какое-то чудо должно произойти. Уже приличный отрыв, — приводит слова Шикунова «Спорт день за днём».

Напомним, в матче 12-го тура РПЛ «Спартак» встречался с «Краснодаром». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу «Краснодара». В составе южан голами отметились Кевин Ленини (восьмая минута) и Виктор Са (45+1-я минута), ещё один мяч в свои ворота отправил нападающий «Спартака» Хесус Медина. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 19 очков за 12 матчей. «Краснодар» заработал 30 очков и располагается на первой строчке.